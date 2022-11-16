UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швеция передаст ВСУ системы противовоздушной обороны

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 10:46
Швеция передаст ВСУ системы противовоздушной обороны - Фото
Пол Йонсон (скриншот)

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны и другую военную и гуманитарную помощь. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он уточнил, что тип систем называть не станет по соображениям безопасности.

Кроме оборудования ПВО, шведское правительство передаст Украине вездеходы (не уточняется, что имеется в виду. – Ред.), палатки, зимнее снаряжение и средства индивидуальной защиты.

Этот "зимний пакет" помощи в Стокгольме оценили в 720 млн шведских крон. В него входит гуманитарная, политическая и военная поддержка, отметили на пресс-конференции.

Читайте также: Привет Кремлю. Главнокомандующий ВС Швеции не возражает против ядерного оружия в стране

Министр развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссель отметил, что "в этой очень сложной для Украины ситуации нужно как можно быстрее доставить самые необходимые вещи до зимы тем, кто наиболее уязвим".

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон добавил, что Россия воюет сейчас против гражданского населения – "разрушает систему электроснабжения и энергосистемы, наносит удары по гражданским".

"Ясно также, что Украина хорошо защищается – намного лучше, чем ожидали, и частично это объясняется тем, что украинцы получают обширную поддержку других стран", – сказал он.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощь война пво вооружение швеция военная помощь союзники про зима
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 