Швеция передаст ВСУ системы противовоздушной обороны

Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны и другую военную и гуманитарную помощь. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.

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Он уточнил, что тип систем называть не станет по соображениям безопасности.

Кроме оборудования ПВО, шведское правительство передаст Украине вездеходы (не уточняется, что имеется в виду. – Ред.), палатки, зимнее снаряжение и средства индивидуальной защиты.

Этот "зимний пакет" помощи в Стокгольме оценили в 720 млн шведских крон. В него входит гуманитарная, политическая и военная поддержка, отметили на пресс-конференции.

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Министр развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссель отметил, что "в этой очень сложной для Украины ситуации нужно как можно быстрее доставить самые необходимые вещи до зимы тем, кто наиболее уязвим".

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон добавил, что Россия воюет сейчас против гражданского населения – "разрушает систему электроснабжения и энергосистемы, наносит удары по гражданским".

"Ясно также, что Украина хорошо защищается – намного лучше, чем ожидали, и частично это объясняется тем, что украинцы получают обширную поддержку других стран", – сказал он.

Євген Пилипенко

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