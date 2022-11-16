Швеция передаст ВСУ системы противовоздушной обороны
Швеция передаст Украине системы противовоздушной обороны и другую военную и гуманитарную помощь. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Пол Йонсон, пишет Aftonbladet.
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Он уточнил, что тип систем называть не станет по соображениям безопасности.
Кроме оборудования ПВО, шведское правительство передаст Украине вездеходы (не уточняется, что имеется в виду. – Ред.), палатки, зимнее снаряжение и средства индивидуальной защиты.
Этот "зимний пакет" помощи в Стокгольме оценили в 720 млн шведских крон. В него входит гуманитарная, политическая и военная поддержка, отметили на пресс-конференции.
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Министр развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссель отметил, что "в этой очень сложной для Украины ситуации нужно как можно быстрее доставить самые необходимые вещи до зимы тем, кто наиболее уязвим".
Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон добавил, что Россия воюет сейчас против гражданского населения – "разрушает систему электроснабжения и энергосистемы, наносит удары по гражданским".
"Ясно также, что Украина хорошо защищается – намного лучше, чем ожидали, и частично это объясняется тем, что украинцы получают обширную поддержку других стран", – сказал он.
- В начале осени 2022 года на выборах в Швеции победили правые.
- Еще в конце лета Швеция согласилась рассмотреть предоставление Украине САУ Archer.
- В конце августа Швеция объявила, что предоставит новый пакет помощи Украине. Глава МИД Кулеба после этого обратился к союзникам – "призываем услышать нас и передавать именно то, что нам нужно на войне".
- 31 октября Йонсон сказал, что Швеция приняла решение передать "современное вооружение, демонстрирующее обновленную оборонную политику" северной страны.
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