Кулеба – союзникам: Призываем услышать нас и передавать именно то, что нам нужно на войне

Сколько бы военной помощи не оказывали сейчас союзники Украины по противостоянию российскому вторжению, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "всегда ожидает больше". Об этом он, объяснив такие слова, заявил на брифинге со шведским премьером Евой-Магдаленой Андерссон и призвал союзников помогать именно тем, что запрашивает Украина.

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29 августа Стокгольм объявил о новом пакете военной и социальной помощи Украине.

Журналистка спросила главу МИД: "Очень много стран пообещали намного больше денег; ожидали ли вы больше от Швеции?"

"Я всегда ожидаю больше. Не поймите меня превратно: это не мой каприз или жадность, так сказать. Моя страна воюет, мы страдаем от большого и, в какой-то степени, неподъемного дефицита бюджета, так как Россия уничтожила часть нашей экономики. Мы сражаемся против врага, который больше нас, и мы достаточно успешны в этом. Но платим за это цену. Потому мы благодарны за любую помощь... даже один евро, одна пуля, один снаряд имеют значение. Но пока длится эта война, мы всегда будем ожидать большего", – сказал он.

Кулеба также уточнил — Украина ожидает от союзников не просто помощь, а "конкретно то, о чем мы просим".

"Потому что на войне нужно закрывать очень адресные запросы. Когда тебе нужно оружие, а ты получаешь бронежилеты, – это помощь, но без оружия она не имеет смысла, – объяснил глава МИД. – Поэтому мы призываем всех партнеров, включая Швецию, услышать нас и предоставлять именно то, что нам требуется на поле боя".

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Это не значит, снова подчеркнул министр, что Украины не благодарна за то, что союзники уже передали ей, "но нам нужно выиграть эту войну, а чтобы ее выиграть, нам нужно то, о чем мы просим".

Журналистка спросила Андерссон, "почему Швеция до сих пор не передала Украине артиллерию?" Премьер ушла от прямого ответа, но сказала, что страна "будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не может позволить России выиграть эту войну".

Она также намекнула на военную помощь, которая войдет в следующий пакет, отметив, что не может раскрывать его содержание, но "он будет соответствовать нуждам Украины".

Украина использует уже шесть различных видов западной артиллерии калибра 155 мм: M777, M109, FH70, Кrab, Caesar и PzH 2000.

В середине августа США объявили о новом пакете помощи на $775 млн для Украины. В него войдут ракеты для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами, 1000 Javelin, 1500 тяжелых ПТРК, беспилотники и другое оружие.

Евгений Пилипенко

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