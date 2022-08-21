США планируют поставить Украине высокоточные дальнобойные снаряды Excalibur – Politico
США планируют поставить Украине высокоточные снаряды Excalibur для артиллерии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проинформированный источник.
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По его словам, Excalibur планируется поставить в одном из будущих пакетов помощи. Эти снаряды не были включены в последний транш помощи на $775 млн.
Журналисты отмечают, что это высокоточное оружие позволит украинцам поражать закопанные российские позиции и командные пункты. Еще в конце апреля о поставках Excalibur публично заявляла Канада.
СПРАВКА. Excalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности. Имеет GPS-наведение, стоимость единицы – до $70 000. Используются для артиллерии "натовского" 155-мм калибра, способны поражать цели на расстоянии 35+ км.
На испытаниях в 2020 году с помощью Excalibur удалось поразить цель на расстоянии 70 км, передает Defense News. Однако тогда использовалась новейшая гаубица ERCA, которую только планируют взять на вооружение в армию США.
А вот так Excalibur поражает движущиеся цели:
- США объявили о новом пакете помощи на $775 млн для Украины. В него войдут ракеты для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами, 1000 Javelin, 1500 тяжелых ПТРК, беспилотники и другое оружие.
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