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Боезапас для HIMARS, гаубицы, беспилотники и ПТРК. Что в новом пакете помощи от США

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 20:20
Боезапас для HIMARS, гаубицы, беспилотники и ПТРК. Что в новом пакете помощи от США - Фото
Американский флаг (фото – пресс-служба Минторга США)

Министерство обороны США объявило, что предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.

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Новый пакет включает в себя:

- дополнительный боезапас для HIMARS;

- 16 гаубиц и боеприпасы к ним;

- 1000 Джавелинов;

- оборудование для разминирования;

- 15 беспилотников ScanEagle для разведки целей для украинской артиллерии;

- 40 противоминно-защищенных машин (MRAP), которые позволят передвигаться по заминированным участкам;

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (ХАРМ);

- 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов (ракеты TOW) для поражения российской бронетехники;

- дополнительные армейские фургоны Humvees;

- тактические защищенные системы связи;

- подрывные боеприпасы;

- приборы ночного видения;

- тепловизионные системы;

- оптика и лазерные дальномеры.

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Вадим Ребрина
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пентагон США помощь HIMARS
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