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Резников анонсировал больше военной помощи от США и Норвегии

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 14:04
Резников анонсировал больше военной помощи от США и Норвегии - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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Резников написал, что в телефонном разговоре с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом поблагодарил правительство Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и присоединиться к обучению украинских военных.

Он также сообщил, что имел "отличный разговор" с главой Пентагона США Ллойдом Остином.

"Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, возникающие потребности на поле боя и способы усиления возможностей украинской армии. Скоро будет больше военной помощи от США", – написал Резников.

Что конкретно войдет в новые пакеты помощи, Резников не уточнил.

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Марк Сировой
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