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"Они не нужны сотнями". В США объяснили, почему новых HIMARS нет в пакете помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 06:59
Карим Каль (фото - Lisa Ferdinando, DOD)

Ракетные системы HIMARS используются для точечных ударов – сейчас нужно поставить Украине не сотни таких систем, а обеспечить ее непрерывными поставками боеприпасов к ним. Об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.

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"Мы (ранее. – Прим. ред.) отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, нужны сотнями, чтобы оказать такое воздействие. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – сказал Каль.

Он отметил, что Британия и Германия обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II соответственно.

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Каль также рассказал, что в новом пакете помощи будут поставлены высокоточные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. По его словам, использование этих боеприпасов сопоставимо "с авиаударом с точечным наведением": с их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы.

Все это замедлило россиян, ведь усложнило логистику и заставило отодвигать тылы вглубь от радиуса действия HIMARS, объяснил Каль.

"По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS.  То же самое касается и гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – подытожил представитель Пентагона.

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Марк Сировой
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