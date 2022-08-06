Посол Польши: Если б Украина получила HIMARS раньше, трагедии в Мариуполе могло бы не быть

Вооруженные Силы Украины могли бы не допустить трагедии в Мариуполе и не пустить в город армию России, если бы имели на тот момент ракетные системы HIMARS. Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

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Он сказал, что не сомневается в победе Украины, если не произойдет "какой-то непонятный поворот", который заставит Запад отказаться от экономической, военной поддержки Киева и санкций против РФ. Однако "сложно придумать причину", по которой подобный сценарий может произойти, говорит посол.

При этом он отметил, что победа Украины – это вопрос времени, а также масштабов разрушений и жертв.

"Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены безучастно наблюдать за трагедией своих товарищей", – объяснил Цихоцкий.

Посол считает, что если бы у ВСУ были на тот момент HIMARS, то они бы не позволили россиянам войти в город.

"Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, в конечном итоге побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности у наших границ. Или же мы сейчас сомкнем ряды, приложим еще больше усилий и ускорим эту победу и, в результате, сократим период восстановления (Украины. – ред.) и восстановления стабильности", – подытожил он.

По данным Reuters, США готовят новый пакет помощи для Украины на $1 млрд, в который войдут и боеприпасы для HIMARS.

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Марк Сировой

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