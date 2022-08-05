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РФ не может противостоять западному оружию в Украине – американский советник Залужного

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 21:25
РФ не может противостоять западному оружию в Украине – американский советник Залужного - Фото
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

России становится все труднее вести войну в Украине из-за эффективного использования украинцами западного вооружения. Об этом в интервью Укринформу заявил американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, отметив, что Россия вряд ли сможет существенно противодействовать этому вооружению в ближайшей перспективе.

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Недавно Райс вернулся с Донбасса, где он наблюдал за изменениями на поле боя и оценивал потребности Украины для достижения победы в войне.

"Похоже, что России становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, складам поставок и скоплениям войск", – сказал он.

Эксперт пояснил, что система материально-технического обеспечения российской армии требует наличия централизованных складов, что объясняется "паллетным" типом материально-технического обеспечения. Это делает склады отличными мишенями для высокоточных HIMARS и M777, отметил он.

"Если – и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS (ракеты, которые летят на расстояние до 300 км. – Ред.), России будет негде в Украине спрятать ни свои системы командования и управления, ни склады поставок", – сказал Райс.

Он отметил, что содержание армии, которая не контролирует небо и будет подвергаться обстрелам в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для ВС РФ "обузой, которую они не способны нести".

По словам Райса, большинство западного оружия – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, высокоточные боеприпасы M777, Gray Eagle и Harpoon – проявили себя невероятно эффективно против российской армии.

"Россия давно знает о большинстве из этих платформ и все же не может успешно противостоять им где-либо. Маловероятно, что Россия сможет существенно противодействовать этим платформам в ближайшей перспективе – в течение следующих нескольких лет. На мой взгляд, с достаточным количеством такого оружия это лишь вопрос времени, когда Украина добьется победы и выгонит россиян со своей земли", – сказал советник Валерия Залужного.

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Вадим Ребрина
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