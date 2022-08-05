США готовят новый пакет помощи для Украины на $1 млрд, там боеприпасы для HIMARS – Reuters
Следующий пакет военной помощи администрации президента США Джо Байдена для Украины на $1 млрд будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
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Ожидается, что об этом пакете будет объявлено в понедельник.
Чиновники на условиях анонимности заявили, что Байден еще не подписал решение о предоставлении помощи, и предупредили, что его стоимость и содержание могут измениться.
Однако, если пакет будет подписан в его нынешнем виде, он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.
Новый пакет будет финансироваться в рамках президентских полномочий по выборке средств (PDA), в соответствии с которыми президент может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.
- 1 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $550 млн, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.
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