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США готовят новый пакет помощи для Украины на $1 млрд, там боеприпасы для HIMARS – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 22:34
США готовят новый пакет помощи для Украины на $1 млрд, там боеприпасы для HIMARS – Reuters - Фото
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

Следующий пакет военной помощи администрации президента США Джо Байдена для Украины на $1 млрд будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

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Ожидается, что об этом пакете будет объявлено в понедельник.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что Байден еще не подписал решение о предоставлении помощи, и предупредили, что его стоимость и содержание могут измениться.

Однако, если пакет будет подписан в его нынешнем виде, он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и до 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Новый пакет будет финансироваться в рамках президентских полномочий по выборке средств (PDA), в соответствии с которыми президент может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

  • 1 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $550 млн, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.
Вадим Ребрина
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помощь джо байден HIMARS M113 NASAMS
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