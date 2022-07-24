Буданов о HIMARS: Россияне знают, что им конец

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что современное западное оружие, в частности ракетные системы HIMARS, помогут Украине победить Россию – и россияне это хорошо знают.

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"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец", – цитирует Буданова Washington Post.

Он подчеркнул, что Украина не потеряла еще ни одной системы HIMARS, несмотря на заявления Министерства обороны России.

Сейчас самым дальнобойным оружием Украины остаются советские ракеты "Точка-У", но, по словам Буданова, они почти закончились.

Украина рассчитывает получить от США более дальнобойные ракеты, способные поражать цели в радиусе 300 км. Такие боеприпасы – Army Tactical Missile System (ATACMS) – можно запускать из тех же HIMARS, что уже есть в распоряжении Украины.

Однако Пентагон не спешит ими делиться, опасаясь, что ракеты могут использоваться для ударов по территории России.

Другая проблема – доступность ATACMS. На складах США находится от 1000 до 3000 ракет ATACMS, сказал Washington Post Крис Догерти, старший научный сотрудник аналитического центра CNAS. Это самые старые ракеты на вооружении американской армии, но боеприпасы с еще большей дальностью, которыми собираются их заменить, еще не производятся.

На пресс-конференции по итогам четвертой встречи в формате "Рамштайн" представители США уклонились от вопросов о том, будет ли Пентагон поставлять ракеты ATACMS (300+ км) для HIMARS. Милли сказал: "Мы думаем, что то, с чем они работают [сейчас], дает им много возможностей".

22 июля США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет включать четыре РСЗО HIMARS в дополнение к 16 ракетным системам, о поставках которых сообщалось ранее.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, для обороны ВСУ требуется не менее 50 установок HIMARS и M270, а для наступления – 100.

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Андрей Водяный

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