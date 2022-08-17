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Рамштайн-5. Остин созвонился "с хорошим другом" Резниковым, тот пошутил о боулинге в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 10:05
Рамштайн-5. Остин созвонился
Ллойд Остин и Алексей Резников (фото - ЕРА)

Министр обороны Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином "неотложные и долгосрочные" потребности украинских Сил обороны, которые нужно будет отработать на предстоящей, уже пятой, встрече антипутинской коалиции в формате Рамштайн. Сообщение о беседе руководителей оборонных ведомств появилось на сайте Пентагона.

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Американцы сообщили, что Резников "представил обновленную информацию о динамике боевых действий".

"Лидеры также обсудили планирование следующей встречи Контактной группы по обороне Украины" (встреча Рамштайн-5. — Прим. ред.) и обязались оставаться в тесном контакте", – подчеркнули в пресс-службе Минобороны США.

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Остин утром по киевскому времени рассказал в Twitter, что "снова говорил со своим хорошим другом и украинским коллегой, чтобы обсудить поддержку Украины Соединенными Штатами".

Он напомнил подписчикам своего микроблога в соцсети, что через неделю будет полгода, как идет тотальная война России против Украины.

Резников не сообщал о разговоре с Остином, но написал на английском о вчерашнем взрыве склада боеприпасов россиян под Джанкоем в оккупированном Крыму: "По инсайдерской информации, возгорание от окурков на территории Крыма произошло возле боулинг-клуба. Лаки-страйк!"

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Евгений Пилипенко
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Алексей Резников война вооружение телефонный разговор военная помощь союзники рамштайн Ллойд Остин
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