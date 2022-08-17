В Минобороны очень довольны помощью США. Особенно 155-мм снарядами и ракетами для HIMARS

Министерство обороны очень довольно одобренным недавно США пакетом военной помощи на $1 млрд. Так ответил министр обороны Алексей Резников на соответствующий вопрос журналиста Голоса Америки.

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Глава Минобороны объяснил, что очень доволен новым пакетом помощи США, потому что в нем есть большое количество снарядов 155-го калибра к артиллерийским системам и значительное количество ракет для HIMARS.

"Там есть релокационные ракеты, которые позволяют нашим военным уничтожать радары российские и таким способом "ослеплять" их. Это ослабляет их систему ПВО, и соответственно дает возможность нам действовать более решительно. Ну и другие вещи. Поэтому мы очень довольны. Это серьезная помощь", – сказал Резников.

Он добавил, что во время войны никогда ничего не будет достаточно – всегда нужно больше, и Украина рассчитывает на продолжение поддержки США.

"И еще раз повторюсь: надеюсь, что будет принято политическое решение о ракетах ATCAMS. Как HIMARS уже изменили очень существенно картинку боя, ATCAMS еще дополнительно добавят очень много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира", – сказал Резников.

8 августа США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд.

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Наталия Медведева

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