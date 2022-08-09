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США передали Украине противорадиолокационные ракеты – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 01:05
США передали Украине противорадиолокационные ракеты – Пентагон - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

Соединенные Штаты в рамках военной помощи передали Украине противорадиолокационные ракеты. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает CNN.

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"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут влиять на российские радары и другие вещи", – заявил Каль.

Представитель министерства обороны сообщил CNN, что типом отправленной ракеты была высокоскоростная противорадарная ракета AGM-88 (HARM).

По данным ВВС США, ракеты HARM производства Raytheon имеют дальность действия более 30 миль (более 48 километров), что делает их одним из самых дальнобойных видов оружия, которые США предоставили Украине.

Ракеты могут быть использованы для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400, из-за которых ВВС Украины очень трудно действовать на больших участках украинского воздушного пространства.

Ракеты также могут быть нацелены на российские противобатарейные радары, которые Россия использует для наведения на украинскую артиллерию.

Замглавы Пентагона добавил, что США и союзники помогли Украине запчастями, чтобы увеличить число украинских истребителей МиГ-29, способных выполнять боевые задания.

  • В ночь на 8 августа ВСУ обстреляли Антоновский и Каховский мосты.

Читайте также: Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS: США выделяют новый пакет военной помощи Украине

Наталия Медведева
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пентагон военная помощь противорадиолокационные ракеты
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