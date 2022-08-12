"Британия сказала – Британия сделала". Украина получила новые реактивные системы М270
Вооруженные Силы Украины получили больше реактивных систем залпового огня M270 MLRS от Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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"Великобритания пообещала – Великобритания сделала. В Украину прибыло больше РСЗО M270. Спасибо Бену Уоллесу и всем британцам! Ваша поддержка удивительна и очень важна для Украины", – написал глава Минобороны.
Судя по его словам, новые пусковые установки уже находятся в Украине.
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Резников сообщил союзникам, что ВСУ "умело используют это пополнение на поле боя", а также анонсировал для украинцев, что "скоро прибудут и другие подарки".
- 25 мая 2022 года британский премьер Джонсон поддержал передачу ВСУ систем M270.
- 11 августа в столице Дании 26 стран (преимущественно из Северной и Восточной Европы) провели встречу о долгосрочной поддержке Украины вне рамок Рамштайна. На ней собрали $1,5 млрд помощи Силам обороны.
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