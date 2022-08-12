UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Британия сказала – Британия сделала". Украина получила новые реактивные системы М270

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 10:42
M270 MLRS (фото — пресс-служба НАТО)

Вооруженные Силы Украины получили больше реактивных систем залпового огня M270 MLRS от Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Великобритания пообещала – Великобритания сделала. В Украину прибыло больше РСЗО M270. Спасибо Бену Уоллесу и всем британцам! Ваша поддержка удивительна и очень важна для Украины", – написал глава Минобороны.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская 12-зарядная РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы обычными снарядами до 80 км. Это более тяжелый и менее мобильный гусеничный "брат" М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), однако он способен запустить за залп вдвое больше снарядов. Установку можно использовать для запуска на расстояние до 300 км оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS. Экспериментальной ракетой PrSM способна "доставать" цели за 500 км.

Судя по его словам, новые пусковые установки уже находятся в Украине.

Смотрите видео: Залужный показал удары ВСУ из M270

Резников сообщил союзникам, что ВСУ "умело используют это пополнение на поле боя", а также анонсировал для украинцев, что "скоро прибудут и другие подарки".

Читайте также: "Тектонический и философский сдвиг". У Резникова описали, к чему идет Европа из-за войны

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников Великобритания война вооружение РСЗО военная помощь союзники MLRS m270
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 