"Британия сказала – Британия сделала". Украина получила новые реактивные системы М270

Вооруженные Силы Украины получили больше реактивных систем залпового огня M270 MLRS от Великобритании. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Великобритания пообещала – Великобритания сделала. В Украину прибыло больше РСЗО M270. Спасибо Бену Уоллесу и всем британцам! Ваша поддержка удивительна и очень важна для Украины", – написал глава Минобороны.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская 12-зарядная РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы обычными снарядами до 80 км. Это более тяжелый и менее мобильный гусеничный "брат" М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), однако он способен запустить за залп вдвое больше снарядов. Установку можно использовать для запуска на расстояние до 300 км оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS. Экспериментальной ракетой PrSM способна "доставать" цели за 500 км.

Судя по его словам, новые пусковые установки уже находятся в Украине.

Смотрите видео: Залужный показал удары ВСУ из M270

Резников сообщил союзникам, что ВСУ "умело используют это пополнение на поле боя", а также анонсировал для украинцев, что "скоро прибудут и другие подарки".

25 мая 2022 года британский премьер Джонсон поддержал передачу ВСУ систем M270.

11 августа в столице Дании 26 стран (преимущественно из Северной и Восточной Европы) провели встречу о долгосрочной поддержке Украины вне рамок Рамштайна. На ней собрали $1,5 млрд помощи Силам обороны.

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Евгений Пилипенко

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