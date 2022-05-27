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Джонсон поддержал передачу ВСУ американских реактивных систем залпового огня

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 13:47
Джонсон поддержал передачу ВСУ американских реактивных систем залпового огня - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Британский премьер Борис Джонсон поддержал идею о срочной передаче Украине американских реактивных систем залпового огня. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

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Премьер-министр Великобритании заявил, что войска российского диктатора Владимира Путина "продолжают отгрызать территорию" на Донбассе, и добиваются в этом "медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса".

"Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", – подчеркнул Джонсон.

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"РСЗО позволит им защитить себя от этой очень жесткой российской артиллерии, и это то, к чему миру нужно стремиться", – сказал он.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км. Может нести 12 снарядов.

Есть еще другая РЗСО такого же калибра, М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Тем не менее, глава британского правительства исключил использование военных страны для разблокирования акватории Черного моря, заявив лишь, что Лондон будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы помочь Украине сделать это.

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Евгений Пилипенко
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война Донбасс Борис Джонсон РСЗО артиллерия военная помощь союзники HIMARS MLRS m270 M142
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