Джонсон поддержал передачу ВСУ американских реактивных систем залпового огня

Британский премьер Борис Джонсон поддержал идею о срочной передаче Украине американских реактивных систем залпового огня. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

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Премьер-министр Великобритании заявил, что войска российского диктатора Владимира Путина "продолжают отгрызать территорию" на Донбассе, и добиваются в этом "медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса".

"Поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", – подчеркнул Джонсон.

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"РСЗО позволит им защитить себя от этой очень жесткой российской артиллерии, и это то, к чему миру нужно стремиться", – сказал он.

СПРАВКА. М270 MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО калибра 227 мм с дальностью стрельбы 2-80 км. Может нести 12 снарядов.



Есть еще другая РЗСО такого же калибра, М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Тем не менее, глава британского правительства исключил использование военных страны для разблокирования акватории Черного моря, заявив лишь, что Лондон будет сотрудничать с международными партнерами, чтобы помочь Украине сделать это.

Вчера главнокомандующий ВСУ Залужный обратился к союзникам со словами, что "нельзя медлить, нам нужно дальнобойное оружие".

По данным CNN, Вашингтон на следующей неделе может одобрить поставку Украине американских РСЗО.

Военные рассказали, как дивизион гаубиц M777 развалил переправу россиян с 20 км, в день батарея "работает" по 20 целям.

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Евгений Пилипенко

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