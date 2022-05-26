M777 развалили переправу россиян с 20 км, в день батарея "работает" по 20 целям – Генштаб

Во время срыва одной из попыток армии России навести переправу через Северский Донец у Белогоровки в Луганской области украинские артиллеристы с гаубицами М777 уничтожили понтоны врага с дистанции почти 20 км. Об этом эпизоде войны рассказал на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"Результат: пять прямых попаданий в понтоны, уничтожено до 40 единиц танков и бронированных машин противника", – сообщил он.

Когда произошло это огневое поражение подразделений россиян, Громов не уточнил.

Помимо этого, при работе в связке с подвижной американской РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 эти артиллерийские подразделения успевают подавлять вражеские батареи при меньшем расходе снарядов, чем когда работают с системами советского образца.

"10-12 снарядов [на подавление]. Тогда как при использовании советских систем на это же задание уходит от 48 до 60 снарядов", – описал он разницу.

Сейчас, в кульминационные дни битвы за Донбасс, объем работы некоторых батарей сил обороны с М777 – около 20 целей противника.

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20 мая глава Луганской ОВА Гайдай сообщил, что оккупанты пока прекратили попытки форсировать Северский Донец, потому что "страшно".

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Евгений Пилипенко

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