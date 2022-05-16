"Позорная операция". РФ потеряла под Белогоровкой 100 единиц техники и 1000 военных

Пытаясь прорваться через реку Северский Донец (Луганская область), россияне потеряли около 1 000 военных и около ста единиц техники, сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.

"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, войдет в историю этой войны между Россией и Украиной, как их поражение в Луганской области. Потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, погибли там у них два батальона, а это почти тысяча бойцов. Также несколько понтонов разрушены. Все попытки переправиться и создать плацдарм в Белогоровке были разбиты, ничего у них не получилось", – сообщил Гайдай.

9 мая стало известно, что россиянам удалось перейти реку Северский Донец, сообщал Сергей Гайдай.

Но их понтонную переправу уничтожили ВСУ.

Гайдай объяснил, что переход через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.

Катерина Амеліна

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