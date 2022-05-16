UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Позорная операция". РФ потеряла под Белогоровкой 100 единиц техники и 1000 военных

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 16:20
Источник: Twitter Blue_Sauron

Пытаясь прорваться через реку Северский Донец (Луганская область), россияне потеряли около 1 000 военных и около ста единиц техники, сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.

"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, войдет в историю этой войны между Россией и Украиной, как их поражение в Луганской области. Потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, погибли там у них два батальона, а это почти тысяча бойцов. Также несколько понтонов разрушены. Все попытки переправиться и создать плацдарм в Белогоровке были разбиты, ничего у них не получилось", – сообщил Гайдай.

  • 9 мая стало известно, что россиянам удалось перейти реку Северский Донец, сообщал Сергей Гайдай.
  • Но их понтонную переправу уничтожили ВСУ.
  • Гайдай объяснил, что переход через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.
Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область Cергій Гайдай потери врага белогоровка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 