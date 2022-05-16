"Позорная операция". РФ потеряла под Белогоровкой 100 единиц техники и 1000 военных
16.05.2022, 16:20
Источник: Twitter Blue_Sauron
Пытаясь прорваться через реку Северский Донец (Луганская область), россияне потеряли около 1 000 военных и около ста единиц техники, сообщил руководитель ОВА Сергей Гайдай.
"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, войдет в историю этой войны между Россией и Украиной, как их поражение в Луганской области. Потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, погибли там у них два батальона, а это почти тысяча бойцов. Также несколько понтонов разрушены. Все попытки переправиться и создать плацдарм в Белогоровке были разбиты, ничего у них не получилось", – сообщил Гайдай.
- 9 мая стало известно, что россиянам удалось перейти реку Северский Донец, сообщал Сергей Гайдай.
- Но их понтонную переправу уничтожили ВСУ.
- Гайдай объяснил, что переход через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.
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