Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали, как вместе с другими силами обороны Украины разгромили российские подразделения, которые пытались форсировать реку Северский Донец недалеко от села Дроновка в Донецкой области.

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Оккупанты создали три плацдарма, но "героизм и стойкость пехоты, артиллерии, танкистов 30 ОМБр и других подразделений ВСУ позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери".

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"Результаты разгрома – на видео: десятки единиц разбитой бронированной техники", – отметили военнослужащие бригады.

Командование Десантно-штурмовых войск показало также, как артиллеристы одной из бригад уничтожают расположение военной техники противника.

"В этот день было сожжено десяток танков, восемь бронемашин, четыре единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей", – рапортовали десантники.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты пока прекратили попытки форсировать Северский Донец, потому что "страшно".

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Евгений Пилипенко

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