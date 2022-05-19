Канал "Український свідок" опубликовал видео с места, где Россия около недели пыталась перейти реку Северский Донец в Луганской области.

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Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая. Во время наступления оккупанты потеряли более 70 единиц техники и около 485 солдат убитыми или ранеными, по подсчетам западных аналитиков.

Неудачная попытка перейти реку стала настолько катастрофической для России, что о ней стали говорить даже в контролируемом Кремлем "информационном пузыре", писала The New York Times.

Западные военные аналитики уже отметили, что попытка форсировать Северский Донец продемонстрировала ошеломительную нехватку тактического смысла. Предполагали, что российские командиры таким образом пытались добиться прогресса и ускорить военную операцию. А в результате получили очередное подтверждение бардака в российской армии.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты пока прекратили попытки форсировать Северский Донец, потому что "страшно".

Андрей Водяный

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