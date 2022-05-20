Украинцы достаточно эффективно используют гаубицы из США – Пентагон
Силы обороны Украины эффективно используют американские гаубицы М777, большинство этих орудий находятся на передовой. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
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Он отметил, что артиллерия оказалась критически важным элементом для украинцев. По его словам, когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание – результат боя в значительной степени будет зависеть от артиллерии и дальнего огня.
"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы прислали, находятся на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", – сказал Кирби.
Спикер Пентагона также напомнил, что США пришлют Украине еще 18 гаубиц в рамках нового пакета военной помощи на $100 млн.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. 19 мая Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд.
- 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 из первого пакета на 90 гаубиц М777. Украинские военные используют их как в учениях, так и в бою против российских оккупантов. Есть видео со стрельбой из М777 на востоке и уничтожением из этой гаубицы российской САУ "Акация".
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