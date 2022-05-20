Украинцы достаточно эффективно используют гаубицы из США – Пентагон

Силы обороны Украины эффективно используют американские гаубицы М777, большинство этих орудий находятся на передовой. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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Он отметил, что артиллерия оказалась критически важным элементом для украинцев. По его словам, когда стало ясно, что основные боевые действия развернутся на Донбассе, появилось и понимание – результат боя в значительной степени будет зависеть от артиллерии и дальнего огня.

"Мы знаем, что большинство, подавляющее большинство гаубиц, которые мы прислали, находятся на передовой в разных местах Украины, и украинцы их используют и делают это достаточно эффективно", – сказал Кирби.

Спикер Пентагона также напомнил, что США пришлют Украине еще 18 гаубиц в рамках нового пакета военной помощи на $100 млн.

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Марк Сировой

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