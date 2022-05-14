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В ВСУ показали американские гаубицы М-777 на учениях и в бою: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 21:31
Скриншот с видео
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео учений, в ходе которых украинские военные осваивают американские гаубицы М-777.

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Минобороны показало видео применения гаубиц в бою одной из украинских артиллерийских батарей.

В качестве примера эффективности гаубиц ведомство назвало уничтожение переправы оккупантов и около 70 единиц вражеской техники у села Белогоровка.

В ВСУ показали американские гаубицы М-777 на учениях и в бою: видео
СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.
  • В Украину доставили уже 89 из 90 американских гаубиц, большая часть из которых работает на передовой.
  • По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе.
Вадим Ребрина
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ВСУ Валерий Залужный гаубицы М-777
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