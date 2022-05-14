В ВСУ показали американские гаубицы М-777 на учениях и в бою: видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео учений, в ходе которых украинские военные осваивают американские гаубицы М-777.

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Минобороны показало видео применения гаубиц в бою одной из украинских артиллерийских батарей.

В качестве примера эффективности гаубиц ведомство назвало уничтожение переправы оккупантов и около 70 единиц вражеской техники у села Белогоровка.

СПРАВКА. М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

В Украину доставили уже 89 из 90 американских гаубиц, большая часть из которых работает на передовой.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе.

Вадим Ребрина

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