Украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе – Пентагон

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, украинская артиллерия срывает усилия России по наступлению на Донбассе, в частности не давая РФ перебросить силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса. Об этом сообщает CNN.

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Чиновник сказал, что между Изюмом и Славянском идет много боев, но оккупанты не смогли добиться там большого прогресса.

Однако, по словам американского чиновника, российские силы добились успехов к западу от Попасной.

Представитель Пентагона также сказал, что большинство из 89 гаубичных артиллерийских систем M777, которые США передали Украине, уже применяются в бою на передовых позициях.

"Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень позитивны в отношении полезности M777", — сказал чиновник.

Около 30 украинских военнослужащих прошли курс технического обслуживания гаубиц M777, еще 17 проходят двухнедельный курс, сообщил чиновник, добавив, что 370 украинских военнослужащих прошли обучение по обращению с гаубицами.

По словам представителя Минобороны, около 20 украинцев участвуют в тренировках по использованию беспилотников Puma. Тренировки с БПЛА Phoenix Ghost завершены.

73 единицы военной техники потеряли россияне, пытаясь форсировать реку Северский Донец в районе села Белогоровка.

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Вадим Ребрина

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