В Пентагоне показали отгрузку гаубиц М777 для Украины – фото

Американские военные отгружают гаубицы М777 для поставки Украине. Об этом сообщает Пентагон в Facebook.

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Отмечается, что погрузкой занимаются американские морпехи. Кроме гаубиц М777, Украине из США будет поставлено и другое оборонное оборудование.

Гаубицы M777 имеют натовский калибр 155-мм и могут стрелять специальными боеприпасами на 30+ км. 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий.

Украинские военные используют их как в учениях, так и в бою против российских оккупантов. Есть видео со стрельбой из М777 на востоке Украины и уничтожением из этой гаубицы российской самоходной артиллерийской установки "Акация".

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Марк Сировой

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