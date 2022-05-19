UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне показали отгрузку гаубиц М777 для Украины – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 07:57
В Пентагоне показали отгрузку гаубиц М777 для Украины – фото - Фото
Отгрузка гаубицы М777 для Украины (фото - DoD)

Американские военные отгружают гаубицы М777 для поставки Украине. Об этом сообщает Пентагон в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что погрузкой занимаются американские морпехи. Кроме гаубиц М777, Украине из США будет поставлено и другое оборонное оборудование.

В Пентагоне показали отгрузку гаубиц М777 для Украины – фото

В Пентагоне показали отгрузку гаубиц М777 для Украины – фото

Гаубицы M777 имеют натовский калибр 155-мм и могут стрелять специальными боеприпасами на 30+ км. 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий.

Украинские военные используют их как в учениях, так и в бою против российских оккупантов. Есть видео со стрельбой из М777 на востоке Украины и уничтожением из этой гаубицы российской самоходной артиллерийской установки "Акация".

Читайте также: Politico сообщило о проблемах с поставкой Украине дальнобойных РСЗО из США

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон ВСУ оружие артиллерия морпехи гаубицы М777
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 