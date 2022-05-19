В Пентагоне показали отгрузку гаубиц М777 для Украины – фото
Американские военные отгружают гаубицы М777 для поставки Украине. Об этом сообщает Пентагон в Facebook.
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Отмечается, что погрузкой занимаются американские морпехи. Кроме гаубиц М777, Украине из США будет поставлено и другое оборонное оборудование.
Гаубицы M777 имеют натовский калибр 155-мм и могут стрелять специальными боеприпасами на 30+ км. 14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий.
Украинские военные используют их как в учениях, так и в бою против российских оккупантов. Есть видео со стрельбой из М777 на востоке Украины и уничтожением из этой гаубицы российской самоходной артиллерийской установки "Акация".
- 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. 11 мая Палата представителей Конгресса одобрила пакет помощи Украине на $40 млрд, в ближайшие дни его должен утвердить американский Сенат.
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