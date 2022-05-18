Чтобы остановить наступление россиян на Северодонецк и Лисичанск, 15 мая были взорваны мосты на ключевом сообщении из захваченного оккупантами Рубежного. Фрагменты видео этой спецоперации показали от первого лица в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии.

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Там уточнили, что операция проводилась силами бойцов бригады, спецназовцев ССО и представителей СБУ.

"Подрыв мостов помог защитить Киев. Даст преимущество и в обороне контролируемого областного центра Луганской области", – прокомментировали в НГУ.

1 мая в Курской области РФ, граничащей с Украиной, обрушился железнодорожный мост.

17 мая россияне в который раз ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман.

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Евгений Пилипенко

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