Россияне опять ударили ракетами по мосту через Днестровский лиман

Россияне опять ударили ракетами по уже разрушенному мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Он сообщил, что ночью было зафиксировано еще два попадания крылатых ракет по мосту через Днестровский лиман, который не работает уже более двух недель.

По словам Назарова, мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат, но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста.

Также в сегодняшней сводке Назаров сообщил, что над Николаевской областью ВСУ сбили российскую крылатую ракету, которая была выпущена стратегическим бомбардировщиком с Каспийского направления. Ракета двигалась в направлении западных регионов Украины.

Оксана Житнюк

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