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Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 13:00
Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку - Фото
Еще не разрушенный мост через Днестровский лиман (скриншот)

Армия России снова нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщили в горсовете Одессы.

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Удар был нанесен тремя ракетами.

"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

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Евгений Пилипенко
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