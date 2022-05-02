Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку

Армия России снова нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщили в горсовете Одессы.

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Удар был нанесен тремя ракетами.

"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

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Евгений Пилипенко

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