Россия ударила еще тремя ракетами по мосту через лиман в Затоку
02.05.2022, 13:00
Еще не разрушенный мост через Днестровский лиман (скриншот)
Армия России снова нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщили в горсовете Одессы.
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Удар был нанесен тремя ракетами.
"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.
- 26 апреля 2022 года РФ ракетой ударила по мосту через Днестровский лиман. Это происходило на фоне взрывов в Приднестровье, которые ГУР считает провокацией спецслужб РФ для нанесения ракетного удара.
- 27 апреля туда был нанесен повторный удар.
- 29 апреля был взорван ж/д мост через Северский Донец на линии наступления войск РФ на Славянск.
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