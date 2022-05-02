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Россия ударила ракетами по свиноферме под Днепром. Свиньи живы

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 12:20
Россия ударила ракетами по свиноферме под Днепром. Свиньи живы - Фото
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сегодня, 2 мая, Россия нанесла ракетный удар по свинокомплексу и посадке в Днепропетровской области. Об этом в 11:45 сообщил в Telegram глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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"Прилеты" произошли в Синельниковском районе.

"Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", – пишет Резниченко.

Читайте также: У России нехватка высокоточных ракет – Financial Times

Ранее сегодня российская ракета разрушила склад с зерном в этом же районе.

Еще две ракеты прилетели на территорию Межевской общины, недалеко от Донецкой области. Масштаб разрушений выясняется.
  • 26 марта 2022 года Россия одномоментно запустила по Украине рекордные 70 боевых ракет.
  • 22 марта президент США Байден подтвердил, что Россия использовала гиперзвуковые ракеты против Украины.
  • 18 апреля секретарь СНБО Данилов заявил, что угроза ракетных ударов со стороны России будет сохраняться еще долго.
  • 30 апреля Россия ракетами разрушила два пустых ангара на сельхозскладах у Днепра, а 1 мая были уничтожены еще два ж/д состава: один был пустой, другой – с зерном.

Смотрите видео: ВСУ в Днепропетровской области сбили из ПЗРК "Игла" российскую ракету

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар днепропетровская область животные свинья Синельниково
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