Россия ударила ракетами по свиноферме под Днепром. Свиньи живы
02.05.2022, 12:20
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Сегодня, 2 мая, Россия нанесла ракетный удар по свинокомплексу и посадке в Днепропетровской области. Об этом в 11:45 сообщил в Telegram глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.
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"Прилеты" произошли в Синельниковском районе.
"Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", – пишет Резниченко.
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Ранее сегодня российская ракета разрушила склад с зерном в этом же районе.
Еще две ракеты прилетели на территорию Межевской общины, недалеко от Донецкой области. Масштаб разрушений выясняется.
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