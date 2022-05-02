Россия ударила ракетами по свиноферме под Днепром. Свиньи живы

Сегодня, 2 мая, Россия нанесла ракетный удар по свинокомплексу и посадке в Днепропетровской области. Об этом в 11:45 сообщил в Telegram глава облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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"Прилеты" произошли в Синельниковском районе.

"Свиньи живы. Задело склады. Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров. Вторая ракета попала в посадку. Орки уже "денацифицировали" наших кур, теперь перешли на свиней", – пишет Резниченко.

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Ранее сегодня российская ракета разрушила склад с зерном в этом же районе.

Еще две ракеты прилетели на территорию Межевской общины, недалеко от Донецкой области. Масштаб разрушений выясняется.

Евгений Пилипенко

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