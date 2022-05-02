Россия нанесла ракетный удар в Днепропетровской области: разрушен склад с зерном – видео

Российские войска в понедельник нанесли ракетный удар в Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, "прилет" был в Синельниковском районе. "Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", – сообщил Резниченко.

По предварительной информации, пострадавших нет.

30 апреля Россия ракетами разрушила два пустых ангара на сельхозскладах у Днепра.

1 мая были уничтожены еще два состава: один пуст, другой с зерном.

Андрей Водяный

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