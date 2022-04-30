Армия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фото

Российская армия ракетой попала по фермерским складам под Днепром, повреждены два пустых ангара. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, "прилет" был в Синельниковском районе около 09:45. Ракета попала в фермерские склады, никто не пострадал.

"Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", – написал он.

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