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30.04.2022, 11:00

Армия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фото

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Армия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фото
Армия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фото
Армия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фотоАрмия РФ ракетой ударила по фермерским складам под Днепром: это два пустых ангара – фото

Российская армия ракетой попала по фермерским складам под Днепром, повреждены два пустых ангара. Об этом сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, "прилет" был в Синельниковском районе около 09:45. Ракета попала в фермерские склады, никто не пострадал.

"Успешная операция орков по "денацификации" двух пустых ангаров", – написал он.

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Теги: днепропетровская область, днепр, ракета, склад, армия рф, ангар, синельниковский район
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