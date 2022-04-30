Россия начала обстреливать Украину из субмарин. Ракеты загружают в Севастополе: фото

Министерство обороны России в пятницу впервые признало, что использует подводные лодки для обстрелов Украины.

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"Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ", – заявило российское министерство.

Впервые об обстреле Украины с подлодок написала британская газета Times в прошлую пятницу, 22 апреля. На следующий день в Одесской военной администрации подтвердили этот факт, добавив, что речь идет о подлодках проекта 877 "Палтус".

Однако в сообщениях оккупантов до сих пор не упоминалось о нанесении ракетных ударов подлодками.

Вечером в пятницу компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter спутниковое фото Севастополя, на котором видна загрузка ракет на одну из российских субмарин.

По данным оперативного командования Юг, Россия использует в Черном море около 20 кораблей, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Они блокируют судоходство, производят раскрытие надводной обстановки, воздушную разведку и угрожают ракетным ударом почти по всей Украине.

Украина утопила флагман Черноморского флота крейсер "Москва" 14 апреля.

Андрей Водяный

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