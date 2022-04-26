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ВСУ в Днепропетровской области сбили из ПЗРК "Игла" российскую ракету: видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 16:01
ВСУ в Днепропетровской области сбили из ПЗРК
Фото: Днепропетровская ОВА

Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету из противозенитного ракетного комплекса "Игла" на территории Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.

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"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле. Никто не пострадал", – рассказал он.

Андрей Водяный
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война ракетный удар днепропетровская область валентин резниченко
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