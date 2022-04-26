ВСУ в Днепропетровской области сбили из ПЗРК "Игла" российскую ракету: видео
26.04.2022, 16:01
Фото: Днепропетровская ОВА
Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету из противозенитного ракетного комплекса "Игла" на территории Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.
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"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле. Никто не пострадал", – рассказал он.
- 24 апреля Россия обстреляла ракетами Павлоградский район Днепропетровской области. Одна из них попала в железную дорогу, две другие – в одно из предприятий. Тогда в результате обстрелов российских оккупантов погиб мужчина.
- 21 апреля глава Днепропетровской ОВА сообщил о трех ракетных ударах по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.
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