ВСУ в Днепропетровской области сбили из ПЗРК "Игла" российскую ракету: видео

Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету из противозенитного ракетного комплекса "Игла" на территории Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко.

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"Наши сбили вражескую ракету ПЗРК "Игла". Обломки упали в поле. Никто не пострадал", – рассказал он.

24 апреля Россия обстреляла ракетами Павлоградский район Днепропетровской области. Одна из них попала в железную дорогу, две другие – в одно из предприятий. Тогда в результате обстрелов российских оккупантов погиб мужчина.

21 апреля глава Днепропетровской ОВА сообщил о трех ракетных ударах по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Андрей Водяный

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