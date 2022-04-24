Ночью россияне ударили тремя ракетами по Днепропетровской области, есть погибший – фото

В Павлоградском районе Днепропетровской области было три ночных "прилета". В результате обстрелов российских оккупантов погиб мужчина, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

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"У нас три ночных "прилета" – в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина", – сообщил Резниченко.

Также глава ОВА сообщил, что еще две ракеты попали в промышленное предприятие. Разрушено производственное здание, обошлось без жертв.

В результате ракетных обстрелов уничтожено восемь построек, под завалами три легковых авто и один грузовик. Взрывной волной выбило стекла, заблокированы двери в жилом доме рядом.

21 апреля глава Днепропетровской ОВА сообщил о трех ракетных ударах по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Оксана Житнюк

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