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Россия обстреляла мост у Затоки. В 2015-м так планировали захватить юг Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 14:37
Россия обстреляла мост у Затоки. В 2015-м так планировали захватить юг Одесской области - Фото
Фото: Одесский курьер
дополнено

Российские войска во вторник нанесли ракетный удар по Одесской области. Оперативное командование "Юг" сообщило, что его целью стал мост через Днестровский лиман в районе Затоки – один из двух транспортных путей, соединяющих юг и север Одесской области.

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Движение по мосту пришлось перекрыть, а водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Министерство инфраструктуры подтвердило, что автомобильно-железнодорожный мост из-за Днестровского лимана серьезно поврежден, но никто не пострадал.
На его восстановление потребуется много времени и усилий.
Железнодорожное движение по мосту, которое соединяло дорогу из Белгород-Днестровского района в Одессу, закрыто для проезда.

Северная и южная части Одесской области разделены Днестровским лиманом. До 2018 года они были соединены по дороге – через Затоку и Белгород-Днестровский. В 2018 году Украина отремонтировала аварийный мост на дороге М-15 Одесса – Рени, который расположен у молдавского села Паланка, открыв второй маршрут.

  • Бывший глава СБУ Василий Грицак рассказывал, что в апреле 2015 года Россия планировала захватить юг Одесской области и провозгласить там "Бессарабскую народную республику". Для этого россиянам нужно было взорвать мосты через Днестр и Днестровский лиман.
  • С юга Одесской области Россия планировала развить свое наступление в направлении Молдовы, Румынии. План был сорван благодаря операции СБУ.
  • Курировали этот сценарий советник президента РФ Владислав Сурков и его заместитель Инала Ардзинбе, отвечавший в Кремле за превращение Одесской области в поле битвы по сценарию террористических организаций "ДНР-ЛНР".
Андрей Водяный
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