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Взорван ж/д мост через Северский Донец на линии наступления войск РФ на Славянск – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 20:59
Взорван ж/д мост через Северский Донец на линии наступления войск РФ на Славянск – видео - Фото
Скриншот

Сегодня, 29 апреля, был взорван железнодорожный мост через реку Северский Донец между Райгородком и ст. Брусин: он находился на линии наступления российских оккупантов со стороны Лимана в направлении Славянска. Официальных сообщений о разрушении моста пока нет, но в соцсетях появилось несколько роликов, подлинность которых "подтвердили" в CNN.

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Как уточняет канал, на снимке со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства видно, что мост еще вчера был цел.

Взорван ж/д мост через Северский Донец на линии наступления войск РФ на Славянск – видео

На кадрах видно разрушенный пролет, часть переправы вместе с вагонами упала в воду.

Ж/д мост пролегал рядом с автомобильным: с него ведется съемка на видео ниже.

Российская авиация бомбит инфраструктуру в Лимане. Ранее был нанесен удар по ж/д узлу, который является жизненно важным каналом снабжения для украинских войск.

Сегодня топ-чиновник Пентагона сообщил CNN, что россияне "постепенно, неравномерно и медленно продвигаются" в сторону Славянска. Сейчас враг пытается продвигаться на Лиман со стороны Заречного и Ямполя.

  • Сегодня Генштаб сообщил, что оккупанты на Изюмском направлении наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через Северский Донец.

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Евгений Пилипенко
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