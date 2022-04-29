155 мм против российских оккупантов. В Калифорнии грузят на борт снаряды армии США – фото
Министерство обороны США показало в Twitter кадры с процесса погрузки на борт военно-транспортного самолета артиллерийских снарядов "натовского" калибра для Вооруженных Сил Украины.
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"Военные ВВС США загружают боеприпасы для 155-мм гаубиц, предназначенных для Украины, в C-17 Globemaster III на авиабазе Трэвис, Калифорния", – подписаны снимки.
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По ленд-лизу ВСУ могут получить американские самоходные артиллерийские установки M109 Paladin калибра 155 мм, однако никакой официальной информации о поставках такого вооружения пока нет.
Германия также рассматривает возможность поставок ВСУ САУ Panzerhaubitzen 2000 того же калибра.
- 27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.
- Вчера Пентагон показал, как с авиабазы March отправляет в помощь Украине буксируемые гаубицы M777 со складов Корпуса морской пехоты США.
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