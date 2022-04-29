155 мм против российских оккупантов. В Калифорнии грузят на борт снаряды армии США – фото

Министерство обороны США показало в Twitter кадры с процесса погрузки на борт военно-транспортного самолета артиллерийских снарядов "натовского" калибра для Вооруженных Сил Украины.

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"Военные ВВС США загружают боеприпасы для 155-мм гаубиц, предназначенных для Украины, в C-17 Globemaster III на авиабазе Трэвис, Калифорния", – подписаны снимки.

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По ленд-лизу ВСУ могут получить американские самоходные артиллерийские установки M109 Paladin калибра 155 мм, однако никакой официальной информации о поставках такого вооружения пока нет.

Германия также рассматривает возможность поставок ВСУ САУ Panzerhaubitzen 2000 того же калибра.

27 апреля спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что более половины из 90 дальнобойных гаубиц, которые США подготовили для передачи украинским военным, уже в Украине.

Вчера Пентагон показал, как с авиабазы March отправляет в помощь Украине буксируемые гаубицы M777 со складов Корпуса морской пехоты США.

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Евгений Пилипенко

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