Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения – ГУР

Россия устроила очередную провокацию против Украины и Молдовы. Спецслужбы РФ рассылают жителям непризнанного Приднестровья СМС о том, что якобы украинские военные собираются произвести ракетный и артиллерийский обстрелы военных объектов на территории молдавского сепаратистского региона. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Цитата из фейкового СМС-сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты как диверсионные группы и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики".

Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно зародившиеся на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", – подчеркнули в ГУР.

22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.

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Вадим Ребрина

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