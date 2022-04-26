Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения – ГУР
Россия устроила очередную провокацию против Украины и Молдовы. Спецслужбы РФ рассылают жителям непризнанного Приднестровья СМС о том, что якобы украинские военные собираются произвести ракетный и артиллерийский обстрелы военных объектов на территории молдавского сепаратистского региона. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Цитата из фейкового СМС-сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты как диверсионные группы и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики".
Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.
"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно зародившиеся на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", – подчеркнули в ГУР.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.
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