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Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 18:26
Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения – ГУР - Фото
Фото: ЕРА

Россия устроила очередную провокацию против Украины и Молдовы. Спецслужбы РФ рассылают жителям непризнанного Приднестровья СМС о том, что якобы украинские военные собираются произвести ракетный и артиллерийский обстрелы военных объектов на территории молдавского сепаратистского региона. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Цитата из фейкового СМС-сообщения: "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты как диверсионные группы и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики".

Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно зародившиеся на территории "ПМР", не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы", – подчеркнули в ГУР.

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Вадим Ребрина
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Россия Молдова приднестровье гур минобороны
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