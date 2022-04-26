Санду о взрывах в Приднестровье: Это внутренние силы, выступающие за войну

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну. Об этом она сказала после состоявшегося во вторник заседания Совбеза, пишет NewsMaker.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в Приднестровском регионе задействованы силы Приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", – сказала она.

По словам Санду, между разными сторонами в Приднестровье существует напряженность. Некоторые заинтересованы в дестабилизации ситуации, что делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы.

Совбез Молдовы поручил усилить проверки в буферной зоне у Приднестровья, интенсивность патрулирования на границе и внутри страны, усилить охрану объектов критической инфраструктуры.

Санду добавила, что у Кишинева нет никаких планов по блокаде Приднестровья, и призвала граждан Молдовы к спокойствию, а политиков – к умеренности в заявлениях.

Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся русские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.