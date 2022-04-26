Санду о взрывах в Приднестровье: Это внутренние силы, выступающие за войну
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну. Об этом она сказала после состоявшегося во вторник заседания Совбеза, пишет NewsMaker.
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"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в Приднестровском регионе задействованы силы Приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", – сказала она.
По словам Санду, между разными сторонами в Приднестровье существует напряженность. Некоторые заинтересованы в дестабилизации ситуации, что делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы.
Совбез Молдовы поручил усилить проверки в буферной зоне у Приднестровья, интенсивность патрулирования на границе и внутри страны, усилить охрану объектов критической инфраструктуры.
Санду добавила, что у Кишинева нет никаких планов по блокаде Приднестровья, и призвала граждан Молдовы к спокойствию, а политиков – к умеренности в заявлениях.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
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