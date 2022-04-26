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Санду о взрывах в Приднестровье: Это внутренние силы, выступающие за войну

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 16:21
Санду о взрывах в Приднестровье: Это внутренние силы, выступающие за войну - Фото
Фото: EPA

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну. Об этом она сказала после состоявшегося во вторник заседания Совбеза, пишет NewsMaker.

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"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в Приднестровском регионе задействованы силы Приднестровского региона. Это выступающие за войну силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", – сказала она.

По словам Санду, между разными сторонами в Приднестровье существует напряженность. Некоторые заинтересованы в дестабилизации ситуации, что делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы.

Совбез Молдовы поручил усилить проверки в буферной зоне у Приднестровья, интенсивность патрулирования на границе и внутри страны, усилить охрану объектов критической инфраструктуры.

Санду добавила, что у Кишинева нет никаких планов по блокаде Приднестровья, и призвала граждан Молдовы к спокойствию, а политиков – к умеренности в заявлениях.

Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся русские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

Андрей Водяный
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Приднестровье. Молдова майя санду
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