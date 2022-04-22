Россия открыто озвучила цели войны — оккупация Донбасса и юга Украины, следующая – Молдова

Командование российских оккупантов озвучило цели "второго этапа" войны против Украины — оккупация всей территории Донбасса и юга Украины с выходом в Молдову, "где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Об этом на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев, сообщает ТАСС.

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"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", – сказал он.

Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в оккупированный Крым, "а также воздействовать на жизненно важные объекты украинских [военных сил], черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в [другие] страны".

"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую отечественную войну. Вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию", – сказал Миннекаев.

Очевидно, оккупант оговорился, назвав вместо Молдовы непризнанное Приднестровье – часть независимой Молдовы, которую и так контролирует Россия.

В Минобороны Украины отреагировали, отметив, что Кремль перестал скрывать настоящие цели войны против Украины.

"Они перестали это скрывать. Сегодня командование российских мародеров, насильников и убийц признало, что целью "второй фазы" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины. Империализм как он есть", – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Также там отметили признание Россией того факта, что следующей жертвой ее агрессии должна стать Молдова.

"Они не собираются останавливаться. Командование Центрального военного округа объявило очередную жертву российской агрессии. Получив контроль над югом Украины, Россия планирует вторгнуться в Молдову, где, по их словам, "угнетают" русскоязычных", – сказано в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также отреагировал на новое заявление России.

"Они думают, что могут захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины, и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа", – написал он в Telegram.

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Вадим Ребрина

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