Руководство армии РФ завершает определять места для нанесения главных ударов – Минобороны

Россия завершает определять места, где оккупанты намерены нанести "главные удары". Цели оккупантов остаются прежними – оккупация всего Донбасса и сухопутный коридор с Крымом. Об этом сказал на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник.

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"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов", – сказал Мотузяник.

По его словам, об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и беспрерывные наступательные действия россиян на отдельных направлениях.

Он отметил, что основной целью наступательных действий россиян остается выход на админграницы Донецкой и Луганской и областей, а также получение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Сейчас оккупанты проявляют наибольшую активность в направлениях Изюм – Барвенково, в районе ж/д станции Попасная, северодонецкого урбанизированного района, возле Мариуполя, а также на участке дороги Запорожье – Донецк.

По состоянию на утро 22 апреля потери россиян в войне против Украины составили 21 200 человек.

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Оксана Житнюк

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