Украинские защитники ликвидировали еще 200 российских военных: сводка потерь армии РФ

Украинские силы обороны за сутки ликвидировали 200 российских военных, с начала полномасштабной войны уничтожены 21 200 солдат армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным ГШ, с 24 февраля по 22 апреля армия России утратила в Украине:

личного состава – ликвидировано около 21 200 (+200 за сутки);

танков ‒ 838 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 2162 (+44);

артиллерийских систем – 397 (+4);

РСЗО – 138 (+2);

средств ПВО – 69 (+2);

самолетов – 176 (+4);

вертолетов – 153 (+2);

автомобильной техники – 1523 (+15);

кораблей/катеров – 8 (0);

цистерн с ГСМ – 76 (0;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172 (+6);

спецтехники – 27 (0);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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