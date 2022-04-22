Украинские защитники ликвидировали еще 200 российских военных: сводка потерь армии РФ
Украинские силы обороны за сутки ликвидировали 200 российских военных, с начала полномасштабной войны уничтожены 21 200 солдат армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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По данным ГШ, с 24 февраля по 22 апреля армия России утратила в Украине:
личного состава – ликвидировано около 21 200 (+200 за сутки);
танков ‒ 838 (+9);
боевых бронированных машин ‒ 2162 (+44);
артиллерийских систем – 397 (+4);
РСЗО – 138 (+2);
средств ПВО – 69 (+2);
самолетов – 176 (+4);
вертолетов – 153 (+2);
автомобильной техники – 1523 (+15);
кораблей/катеров – 8 (0);
цистерн с ГСМ – 76 (0;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 172 (+6);
спецтехники – 27 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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