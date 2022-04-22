РФ стянула 25 БТГр под Изюм, семь под Харьков и пытается штурмовать на Донбассе – Генштаб

Армия РФ стянула 25 батальонно-тактических групп под Изюм и семь – под Харьков. Россияне пытаются наступать и вести штурмовые действия на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Семью БТГр (одна БТГр – от 600 до 1000 человек) враг частично блокирует Харьков, бьет по украинским подразделениям и объектам критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении армия РФ собрала для боевых действия до 25 БТГр. Враг пытается наступать в районе села Заводы, вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на этом рубеже.

На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты активизировали боевые действия по всей линии соприкосновения. Пытаются штурмовать в районе Заречного и силами до батальона наступать в районе Рубежного.

Продолжаются бои в направлении Попасной и Новотошковского, враг при поддержке артиллерии пытается штурмовать в районе Марьинки. Всего на Донбассе за прошедшие сутки украинские защитники отбили десять российских атак.

Одновременно армия РФ усиливает группировку на Запорожском направлении, а на Южнобугском – пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, но после потерь отошел на ранее занятые позиции.

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Марк Сировой

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