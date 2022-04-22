Войска РФ саботируют наступление на Донбассе, чтобы оставить силы для обороны – Арестович

Российские военные оккупационной армии России саботируют наступление на Донбассе, потому что понимают, что иначе – в случае последующего контрнаступления Вооруженных Сил Украины им будет нечем обороняться. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 21 апреля.

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По мнению Арестовича, генерала Александра Дворникова назначили командующим войсками России в Украине, потому что он способен гнать войска вперед, не жалея их.

"Это значит, что войска начали жалеть сами себя и понадобился тот, кто не жалеет их", – сказал советник главы ОП.

Он поделился своей гипотезой, которая объясняет ситуацию с затягивающимся наступлением российских оккупантов на Донбассе.

"Российские военные всех уровней – от рядового до среднего звена под Дворниковым – саботируют это наступление", – заявил Арестович.

По его словам, российское командование отправило на Донбасс военных, которых уже один раз побили ВСУ – в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Эти оккупанты "прекрасно знают, чем все это заканчивается. Тем более что теперь их, уже потрепанных, бросают на самые отборные, боеспособные, с восьмилетним опытом подразделения украинской армии.

"Снова повторить ситуацию, когда они забили лесные тропы и их молотила сверху авиация и артиллерия", – сказал Арестович.

Теперь эти российские оккупанты, которые не могут прямо бунтовать против начальства, по словам Арестовича, думают, что надо "действовать, назовем это деликатно, максимально осторожно".

Советник главы ОП продолжил, что оккупанты не имеют разведки, а действуют взводами, ротными группами – пытаются найти "слабые места" в украинской обороне, но не могут. Потому что ВСУ действуют группами по "30 пехотинцев, у каждого из которых за плечом висит по два-три гранатомета", и они жгут машины оккупантов.

"Для этого не надо иметь дивизии украинские или армии. Там надо 100 пехотинцев, 30 пехотинцев, которые бегают туда-сюда"", – пояснил Арестович.

Он отметил, что когда бьет вражеская артиллерия и авиация, украинская пехота рассортировывается, а когда выходят танки – опять собираются и бьют по танкам.

"И это может длиться до бесконечности. И я уже не уверен, что артиллерия сильно попадает – там леса, в основном они не видят... А летчики сегодня попытались", – сказал Арестович, имея в виду, что 21 апреля были сбиты три самолета, три вертолета и девять беспилотников российских оккупантов.

По словам советника главы ОП, российские генералы не могут не понимать, что если украинцы пойдут в наступление, то обороняться россиянам нечем, потому что используются последние оперативные резервы, и некого будет перекидывать ликвидировать прорыв. При этом они знают, что Украина получает очень много оружия и прорыв будет. Поэтому нужно не наступать сейчас, а сохранить войска, иначе "Путин будет нас метелить за то, что мы не в состоянии остановить украинский прорыв".

"Поэтому выход очень простой – изображаем наступление", – резюмировал Арестович, объясняя логику мыслей и действий генералов оккупационной армии РФ.

Также советник главы ОП заявил, что судя по тональности перехваченных переговоров оккупантов, наступления, такого как мечтало политическое руководство России, не будет.

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Наталия Медведева

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