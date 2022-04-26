МИД: Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины
Министерство иностранных дел считает, что обострение ситуации в оккупированном Приднестровье является "отчаянной попыткой" втянуть его в войну против Украины. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу взрывов в Приднестровье.
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В течение нескольких дней там произошло нападение на здание так называемого "министерства государственной безопасности", были разрушены две радиобашни в Григориопольском районе, а на аэродроме в Тирасполе произошли взрывы.
Это совпало с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы.
"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения", – заявил МИД.
Министерство заявило, что Вооруженные силы Украины готовы защитить государство на Южнобугском направлении.
- Президент Молдова Мая Санду также заявила, что события в Приднестровье являются попыткой втянуть страну в войну.
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