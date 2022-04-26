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МИД: Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 18:05
МИД: Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел считает, что обострение ситуации в оккупированном Приднестровье является "отчаянной попыткой" втянуть его в войну против Украины. Об этом говорится в комментарии МИД по поводу взрывов в Приднестровье.

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В течение нескольких дней там произошло нападение на здание так называемого "министерства государственной безопасности", были разрушены две радиобашни в Григориопольском районе, а на аэродроме в Тирасполе произошли взрывы.

Это совпало с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом Молдовы.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения", – заявил МИД.

Приднестровье – оккупированная территория Молдовы, где находятся русские войска. Не признано государством ни одной из стран ООН, даже РФ.

Министерство заявило, что Вооруженные силы Украины готовы защитить государство на Южнобугском направлении.

Андрей Водяный
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война МИД Молдова приднестровье
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