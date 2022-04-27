РФ снова ударила ракетами по мосту через Днестровский лиман: мост полностью разрушен

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Армия РФ нанесла повторный удар по мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщил в Telegram глава Укрзалізниці Александр Камышин.

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По его словам, повторный ракетный удар по мосту армия РФ нанесла сегодня в 06:45. Пострадавших железнодорожников нет.

Степень повреждений инфраструктуры можно будет определить после отбоя воздушной тревоги, добавил Камышин.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Бартчук написал, что мост "подвергся разрушению".

ДОПОЛНЕНО в 12:15. В эфире телеканала Current Time Братчук уточнил, что мост "полностью разрушен".

Российские войска нанесли удар по Одесской области. Целью стал мост через Днестровский лиман – один из двух транспортных путей, соединяющих юг и север Одесской области. Мост полностью разрушен. Подробности рассказал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук pic.twitter.com/vCH5wTlDFS — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) April 27, 2022

Он также добавил, что враг придерживается прежней тактики – "пытается наносить удары по нашим объектам инфраструктуры, транспортным сообщениям", и что Россия "наносит удары не только по мирным гражданам, но и пытается помешать развертыванию гуманитарных хабов, помешать нашим беженцам".

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Марк Сировой , Сергей Бережной

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