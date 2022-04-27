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РФ снова ударила ракетами по мосту через Днестровский лиман: мост полностью разрушен

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 12:19
РФ снова ударила ракетами по мосту через Днестровский лиман: мост полностью разрушен - Фото
Мост через Днестровский лиман (скриншот видео Odessa Sky)
дополнено

Армия РФ нанесла повторный удар по мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщил в Telegram глава Укрзалізниці Александр Камышин.

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По его словам, повторный ракетный удар по мосту армия РФ нанесла сегодня в 06:45. Пострадавших железнодорожников нет.

Степень повреждений инфраструктуры можно будет определить после отбоя воздушной тревоги, добавил Камышин.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Бартчук написал, что мост "подвергся разрушению".

ДОПОЛНЕНО в 12:15. В эфире телеканала Current Time Братчук уточнил, что мост "полностью разрушен".

Он также добавил, что враг придерживается прежней тактики – "пытается наносить удары по нашим объектам инфраструктуры, транспортным сообщениям", и что Россия "наносит удары не только по мирным гражданам, но и пытается помешать развертыванию гуманитарных хабов, помешать нашим беженцам".

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Марк Сировой, Сергей Бережной
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