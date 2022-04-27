Зеленский: Понимаем, что происходит в Приднестровье, и готовы к любому развитию событий

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные силы Украины готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Молдовы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны президента Молдовы Майи Санду.

Президент также сообщил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Румынии Николае Чуке, находившимся с визитом в Киеве 26 апреля.

"Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствующие на территории временно оккупированной части Молдовы – Приднестровья, находятся в постоянной готовности.

"Но мы понимаем их мощности, ВСУ к этому готовы и их не боятся", – заверил президент.

Читайте также: МИД: Приднестровье отчаянно пытаются втянуть в войну против Украины

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.