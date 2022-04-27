Зеленский: Понимаем, что происходит в Приднестровье, и готовы к любому развитию событий
Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные силы Украины готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Молдовы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
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Зеленский отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны президента Молдовы Майи Санду.
Президент также сообщил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Румынии Николае Чуке, находившимся с визитом в Киеве 26 апреля.
"Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги", – сказал Зеленский.
По его словам, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствующие на территории временно оккупированной части Молдовы – Приднестровья, находятся в постоянной готовности.
"Но мы понимаем их мощности, ВСУ к этому готовы и их не боятся", – заверил президент.
- 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиовышки, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.
- 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, а ГУР МО предупредило, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.
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