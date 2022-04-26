Российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб

На территории Приднестровского региона Молдовы подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает Генштаб Украины в очередной сводке.

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Также, по данным Генштаба, в Белгородской области РФ на границе с Украиной находится до пяти батальонных тактических групп противника. Там пытаются восстановить боеспособность подразделения оккупантов.

В целом оккупанты продолжают наступление по нескольким направлениям.

На Слобожанском направлении частично заблокирован и обстреливается Харьков. На Изюмском направлении проводится наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Со стороны врага для этого привлечены подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, а также артиллерия.

На Донецком направлении активные действия ведутся практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены до танкового батальона частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа. Противник наращивает силы для наступления на Лиман.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты удерживают занятые рубежи, на отдельных направлениях безуспешно пытаются улучшить тактическое положение, обстреливают позиции ВСУ.

Валерия Давыдова

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