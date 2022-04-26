UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 19:25
Российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность – Генштаб - Фото
Разрушенные вышки в Приднестровье, фото - "МВД" Приднестровья

На территории Приднестровского региона Молдовы подразделения оперативной группы российских войск приведены в полную боевую готовность, силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает Генштаб Украины в очередной сводке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также, по данным Генштаба, в Белгородской области РФ на границе с Украиной находится до пяти батальонных тактических групп противника. Там пытаются восстановить боеспособность подразделения оккупантов.

В целом оккупанты продолжают наступление по нескольким направлениям.

На Слобожанском направлении частично заблокирован и обстреливается Харьков. На Изюмском направлении проводится наступление в направлении населенного пункта Барвинково. Со стороны врага для этого привлечены подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск, а также артиллерия.

На Донецком направлении активные действия ведутся практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены до танкового батальона частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа. Противник наращивает силы для наступления на Лиман.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты удерживают занятые рубежи, на отдельных направлениях безуспешно пытаются улучшить тактическое положение, обстреливают позиции ВСУ.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Молдова генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 