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Украинские бойцы в Луганской области уничтожают захваченные оккупантом мосты – видео видео

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15.05.2022, 23:59
ССО взрывают мосты в Луганской области
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Украинские военнослужащие взорвали в Луганской области мосты около населенных пунктов, где идут активные бои с российскими оккупантами. Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

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"В результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк", – сказано в сообщении.

Уточняется, что цель подрыва – это сдерживание наступления российских оккупантов на Лисичанск и Северодонецк. Украинские бойцы уничтожают пути сообщения во вражеских тылах.

Читайте также: Армия РФ взорвала мосты под Харьковом, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ

Яна Катасонова
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война северодонецк мост рубежное
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