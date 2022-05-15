Украинские военнослужащие взорвали в Луганской области мосты около населенных пунктов, где идут активные бои с российскими оккупантами. Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

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"В результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк", – сказано в сообщении.

Уточняется, что цель подрыва – это сдерживание наступления российских оккупантов на Лисичанск и Северодонецк. Украинские бойцы уничтожают пути сообщения во вражеских тылах.

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Яна Катасонова

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