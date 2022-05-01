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В граничащей с Украиной Курской области РФ обрушился железнодорожный мост

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 14:54
В граничащей с Украиной Курской области РФ обрушился железнодорожный мост - Фото
Скриншот карты

Власти граничащей с Украиной Курской области РФ заявили об обрушении железнодорожного моста. Об инциденте сообщил губернатор Роман Старовойт.

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"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП", – написал Старовойт.

По его словам, данная железнодорожная ветка использовалась якобы для передвижения товарных составов.

  • Губернатор российской Курской области регулярно заявляет, что украинские войска якобы обстреливают те или иные пункты пропуска в регионе. Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерег, что это дезинформация.

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Оксана Житнюк
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мост Курская область
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