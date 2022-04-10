Обстрел Курской области и иностранцы в плену: новые фейки россиян об украинских войсках

Вчера, 9 апреля, в пропагандистском пространстве россиян фигурировало несколько фейков – об обстреле Курской области РФ якобы украинскими силами и об "удерживании в заложниках" гражданских из числа иностранцев. Об этом сообщает Центр противодействия информации при СНБО.

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Эксперты опубликовали новую подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов оккупантов:

1. Губернатор российской Курской области заявил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". ЦПД предостерегает, что это – дезинформация.

2. Несмотря на то, что украинские войска не удерживают заложников из числа гражданского населения, российское Министерство обороны утверждает, что "националисты в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан". Это – фейк, предостерегают в ЦПД.

3. Минобороны РФ заявляет, что украинские военнослужащие (в ведомстве страны-агрессора их назвали "главарями украинских нацистов") пытались эвакуироваться из Мариуполя, для чего был использован сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом, и российский корабль открыл артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло. В ЦПД подчеркивают, что это – манипуляция и таким образом, прикрываясь борьбой с "нацистами", РФ оправдывают свои военные преступления.

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Оксана Житнюк

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