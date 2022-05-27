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"Партнеры сомневаются, боятся эскалации?" Подоляк показал, чем РФ убивает украинцев: видео

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 13:25
Михаил Подоляк (скриншот)

В Офисе президента недоумевают, какой эскалации в российско-украинской войне опасаются западные партнеры, если, пока они колеблются, давать ли ВСУ американскую реактивную артиллерию M270 MLRS или M142 HIMARS, россияне используют все, кроме оружия массового поражения. Советник главы ОП Михаил Подоляк сопроводил сообщение-призыв в Twitter роликом "работы" российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".

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"Некоторые партнеры сомневаются, давать ли [Украине] необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо", – написал он.

СПРАВКА. "Солнцепек" используется для уничтожения врага, его техники и фортификаций объемным взрывом. При контакте с грунтом или зданием взрыватель спереди снаряда распыляет в воздухе термобарическую смесь с металлической горючей составляющей. После того, как эта взвесь проникает в помещения/укрытия, срабатывает еще один заряд – происходит объемный взрыв. Дальность поражения ракетами – от 600 до 6000 м.

Подоляк обратился в первую очередь к администрации США: "Может, пора дать ответ извергам и передать Украине РСЗО?"

Вчера главнокомандующий ВСУ Залужный обратился к союзникам со словами, что "нельзя медлить, нам нужно дальнобойное оружие".

По данным CNN, Вашингтон на следующей неделе может одобрить поставку Украине американских РСЗО.

Смотрите видео: Иностранные добровольцы подбили российский бронетранспортер

Евгений Пилипенко
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